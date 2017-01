Inwoners Heerenveen steken auto in Den Helder in de brand

Twee inwoners van Heerenveen van 26 en 38 jaar zijn aangehouden voor brandstichting in Den Helder. De mannen worden ervan verdacht dat ze in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in de brand hebben gestoken. De eigenaar kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar zijn woning. Ook kon een auto die er vlakbij geparkeerd gered worden. Het was al snel duidelijk dat de brand aangestoken was. Een gevonden dna-spoor heeft naar de inwoners van Heerenveen geleid.