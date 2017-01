Folkert Wesseling speelt in voorstelling van Herman van Veen

Deze keer zal het stuk niet internationaal vertoont worden, maar zal het alleen te zien zijn in het Herman van Veen Arts Center in Soest. Op de honderdste sterfdag van Mata Hari op 15 oktober 2017 zal het stuk ook vertoont worden in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

Wesseling verzorgde de laatste twee jaren rondleidingen op het Van der Veen Arts Center. "Het is geweldig en een grote eer dat ik in een stuk van Herman van Veen mag spelen. In februari beginnen we met de repetities. Van Veen zet je vaak aan het denken met wat hij verteld en wat hij zegt. Hij is voor mij wel een leermeester en dat is goud waard."