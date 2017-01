Internationaal Dansfestival Burgum verlegt grenzen

'Moai Fuort' is de naam waarmee het Internationaal Dansfestival Burgum van nu af aan de wereld over wil gaan. De ondertitel die erbij hoort is "Dans, Beleef, Ontmoet". In samenwerking met studenten van de Stenden University is bekeken hoe het festival toekomstbestendig gemaakt kan worden. De afgelopen edities kwamen er steeds minder mensen op af, en was het publiek steeds ouder. Uit onderzoek bleek dat er meer gekeken moet worden naar andere zaken dan dans.