Managers van ANWB-winkels verliezen hun baan

Bij de ANWB-winkels zullen de komende tijd veertig banen verdwijnen. Het gaat om managerbanen. In Fryslân zijn er onder andere ANWB winkels in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen. De winkels van de ANWB draaien met verlies. Dat komt volgens een woordvoerder met name omdat de personeelskosten te hoog zijn. De omzet zou goed zijn in vergelijking met andere winkels in Nederland. Om de kosten omlaag te brengen moet er managers uit. Daarvan zijn er nu 160 bij de ANWB-winkels.