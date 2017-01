St Juste opgeroepen voor Saint Kitts en Nevis

Saint Kitts en Nevis

Saint Kitts en Nevis is een klein land in de Caraïbische Zee met dik 50.000 inwoners. Het land bestaat uit twee eilanden en een aantal rotspunten. Het is in oude Britse kolonie en ligt dicht bij Sint Eustatius, dat eerder deel uitmaakte van de Nederlandse Antillen.

Voetbal op de eilanden

Het land plaatste zich nog nooit voor het wereldkampioenschap. En ook niet voor de Gold Cup, het kampioenschap voor landen uit Noord- en Midden Amerika en het Caraïbische gebied. Saint Kitts en Nevis is de nummer 147 (van de 209) op de FIFA-ranglist. Hun beste prestatie stamt uit 1997, toen ze de finale haalden van de Carabian Cup. In de finale verloren ze toen van Antigua en Barbuda.

Marcus Rashford

"Nee, ik ken geen enkele speler van Saint Kitts en Nevis. Maar ik weet weel dat Marcus Rashford ook voor het eiland zou kunnen spelen." Rashord is een 19-jarig toptalent van Manchester United. "Maar hij speelt inmiddels al voor Engeland, dus dat gaat 'm niet meer worden." De kans is klein dat St Juste voor Saint Kitts en Nevis uit zal komen. Maar dat hij wel wat heeft met het land bewijzen zijn voetbalschoenen wel. Op het ene paar staat een Nederlandse vlag, op de ander de vlag van Saint Kitts en Nevis.