Van Aken traint weer mee bij Heerenveen

Ook Jeremiah St. Juste is fit genoeg voor het duel tegen FC Groningen. Hij werd tegen PSC en AZ net voor het einde gewisseld en had eerst last van zijn enkel en later van zijn kuit. Maar St. Juste zegt zelf fit te zijn. Henk Veerman haalt het nog niet en sluit, volgens Streppel, volgende week aan. Stijn Schaars zit nog altijd met zijn voet in het gips.

Mogelijke opstelling: Mulder, Marzo, St. Juste, Van Aken, Bijker, Kobayashi, Thorsby, Ødegaard, Zeneli, Reza en Larsson.