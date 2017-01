Thialf over Ritsma: "Dit was natuurlijk nooit de bedoeling"

Van Elsacker vervolgt: "Omdat koning Willem-Alexander vandaag in Thialf was, zijn er verscherpte beveiligingsmaatregelen getroffen."

Volgens Van Elsacker stond Ritsma 'redelijk laat aan de poort'. "De mensen van de beveiliging deden wat ze moesten doen en daar is Ritsma helaas het slachtoffer van geworden. Op dat moment dat Ritsma bij de entree stond, kon de beveiliging niemand meer van de directie bereiken."

"Allemaal gekkigheid"

Ritsma vertelt dat hij wel naar binnen mocht, maar dan moest hij drie kwartier wachten. "Dan moest ik gefouilleerd worden en allemaal gekkigheid. Ik kom hier niet voor mezelf, maar voor Thialf, dan is het graag of niet", zegt de oud-schaatser die in Thialf ook terug te vinden is op de fotomuur de Tsien van Thialf.

"Zandstra teleurgesteld over Tsien van Thialf"

Oud-schaatser Falko Zandstra mocht er wel in, maar omdat Ritsma niet naar binnen mocht, besloot hij dan ook maar niet naar de officiële opening te gaan. Ritsma vertelt dat er op de achtergrond ook nog wat anders speelde: "Zandstra kreeg de foto's te zien van de 'Tsien' van Thialf. Eigenlijk wel raar dat hij daar niet tussen staat. Dat vond hij zelf ook wel raar. Zo staat bijvoorbeeld Anni Friesinger er wel tussen, maar Falko niet. Anni is eigenlijk gewoon een import Fries." Anni Friesinger is getrouwd met oud-schaatser Ids Postma en woont in Dearsum. "Zandstra voelt zich als een kind van Thialf, hij heeft hier mooie titels behaald, en daarom was hij er vandaag in Thialf eigenlijk ook wel wat klaar mee," legt Ritsma uit.

Contact met Ritsma

Van Elsacker zal op korte termijn bellen met Ritsma: "Hij is hier kind aan huis en bovendien belangrijk voor Thialf, dus hier gaan wij nog wel even met elkaar over praten."