Vrijdagsmarkt: "Frisse wind in Tweede Kamer zou goed zijn"

Het opstappen van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie heeft bij de meeste mensen het vertrouwen in de politiek niet terug gebracht. Dat bleek tijdens een rondje over de vrijdagsmarkt in Leeuwarden. Veel mensen denken dat Van der Steur opgestapt is om premier Mark Rutte uit de wind te houden. En waar de één zegt dat het maken van fouten menselijk is en dat dat nou eenmaal kan gebeuren, zegt een meerderheid dat politici beloften niet nakomen zodra ze in de kamer zitten.