It Fryske Gea controleert loslopende honden Sint-Nicolaasga

Natuurorganisatie It Fryske Gea controleert voortaan op loslopende honden in het bos bij Wilhelminaoord in Sint Nicolaasga. De honden verstoren reeën, dassen, hazen en broedvogels. Aanleiding zijn klachten van mensen die in het bos komen. Een van hen had gezien hoe een hond een vossenhol aan het uitgraven was. Het bos bij Sint Nicolaasga is vrij toegankelijk voor wandelaars, maar ze moeten zich wel aan de regels houden, zegt It Fryske Gea. Mensen die er met de hond komen, moeten die aan de lijn houden.