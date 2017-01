Negen aanhoudingen in drugszaak in Heerenveen

De politie heeft negen mensen aangehouden die betrokken zouden zijn bij drugshandel in Heerenveen. De politie kreeg een paar maanden geleden te horen dat er een dealer actief was die ook drugs verkocht aan minderjarigen. Naar aanleiding van het onderzoek dat toen opgezet is, werden eerst een man uit Den Helder en een uit Heerenveen aangehouden. Later pakte de politie nog zeven anderen op. Twee van hen zitten nog vast. Bij huiszoekingen werden veel drugs en ook geld gevonden.