Vrachtwagenchauffeurs AB Transport Group zetten acties door

Chauffeurs van de AB Transport Group in Heerenveen zetten hun acties tegen een vierdaagse werkweek door. De directie wil een kortere werkweek, maar de chauffeurs zijn het daar niet mee eens. Ze hebben al stiptheidsacties gehouden en sommige chauffeurs hebben vrijdag de auto aan de kant gezet. De chauffeurs hebben er vooral problemen mee dat ze in het nieuwe systeem veel minder uren maken, vaker in het weekeinde moeten werken en meer gebroken diensten hebben. Dat kost hen veel geld. Wat voor acties er nu komen, is nog niet bekend.