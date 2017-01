Koning heeft vernieuwd ijsstadion Thialf geopend

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag het vernieuwde Thialf officieel geopend. Om 14.00 uur kwam hij aan bij het ijsstadion in Heerenveen. De officiële opening bestond uit het startschot dat de koning loste voor een shorttrackwedstrijd. Daarna maakt hij een rondje door de ruimten van de atleten en over de baan. Ook ging hij bij de Friese bocht in het stadion langs. Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met sporters, medewerkers van Thialf en gasten.