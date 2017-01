Trainer Cambuur eist overwinning

Na de overwinning van Cambuur op FC Utrecht in het bekertoernooi wacht zaterdag de competitiewedstrijd thuis tegen FC Dordrecht. Van onderschatting mag geen sprake zijn, zo vindt trainer Sipke Hulshoff. Hij eist een overwinning van zijn elftal.

In de voorbereiding is de wedstrijd tegen FC Dordrecht, nummer 18 van de Jupiler League, heel serieus genommen. Er zijn wedstrijdbeelden bekeken en ondanks de zware wedstrijd tegen FC Utrecht is er getraind zoals er altijd wordt getraind in de aanloop naar een wedstrijd.