Cambuur speelt op 2 maart tegen AZ in Alkmaar

De wedstrijd in de halve finale om de nationale beker tussen AZ en Cambuur zal worden gespeeld op donderdag 2 maart om 20.45 uur in Alkmaar. Dat heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt. Cambuur had gehoopt op een thuiswedstrijd, maar dat zat er dus weer niet in. Evenwel hopen de trainers en spelers weer op een stunt, zo zeiden trainer Sipke Hulshoff en spits Martijn Barto. Eerst was er wel wat teleurstelling bij het zien van de loting, maar beiden vinden dat Cambuur niet kansloos is.