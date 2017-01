Ritsma geweigerd bij opening Thialf, Zandstra solidair

Oud-schaatser Rintje Ritsma mocht vrijdagmiddag niet naar binnen bij Thialf voor de officiële opening van het ijsstadion in Heerenveen. Het was zijn toegangsbewijs vergeten en werd daarom bij de ingang geweigerd. Dat meldt Ritsma op Twitter. "Nou dan ga ik toch weer,'' schrijft de zesvoudig Europees kampioen en de viervoudig wereldkampioen. Oud-schaatser Falko Zandstra mocht wel naar binnen, maar was solidair met zijn oud-collega Zandstra: Regels zijn regels, en daar moet je je aan houden. Maar zo ga je niet met je iconen om."