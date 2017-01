Provincies willen zeven miljard voor 'transitiefonds krimp'

De vijf Nederlandse krimpprovincies Fryslân, Limburg, Zeeland, Groningen en Drenthe vragen het volgende kabinet om een 'transitiefonds krimp' van maar liefst zeven miljard euro. Voor een brede aanpak van het krimpprobleem hebben de provincies wel 350 tot 400 miljoen euro per jaar nodig, zo staat in het document 'Nederland in balans, Een nieuwe koers voor krimpregio's'.