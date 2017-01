Waar wordt gestrooid in Fryslân? Volg het via internet

Waar wordt er gestrooid in Fryslân als het glad is op de wegen of als er kans is op gladheid? Iedereen kan dat vanaf vrijdag volgen op de website van de provincie. Op een kaart is te zien waar de strooiwagens langsrijden en strooien. De provincie heeft daarvoor in 39 strooiatuo's een GPS-zender geplaatst. De informatie op de kaart blijft twaalf uren lang beschikbaar via de website. In totaal strooit de provincie meer dan vijf miljoen vierkante meter aan wegen. Dat komt neer op 650 voetbalvelden bij elkaar.