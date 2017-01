Meer schade voor boeren op Terschelling door ganzen

Vergoeding

De schade wordt wel vergoed, waarmee boeren ander voedsel kunnen kopen. Maar dat is niet genoeg, omdat de goede kwaliteit van de eerste snede gras lastig te krijgen is. Bovendien kost het veel geld om het naar het eiland te vervoeren.

Grenzen

Het zijn niet alleen de ganzen in de winter waar de boeren op Terschelling last van hebben. Het aantal schiere ganzen dat het hele jaar op het eiland is, is sterk toegenomen. In principe horen ganzen erbij op een eiland, vindt Natuurbeheerder Staatsbosbeheer. Maar ook zij lopen nu ook tegen grenzen aan.