Modeketen Charles Vögele failliet

De modeketen Charles Vögele is failliet. Dat heeft de directie van het bedrijf vrijdagmiddag bekendgemaakt. De afgelopen maanden is geprobeerd een nieuwe eigenaar voor het bedrijf te vinden, maar dat is niet gelukt. In totaal verliezen zevenhonderd mensen hun baan.

Charles Vögele heeft ook vijf vestigingen in Fryslân: in Dokkum, Burgum, Drachten, Surhuisterveen en Heerenveen. Om hoeveel ontslagen het daar precies gaat, is nog niet duidelijk. De modeketer was sinds het jaar 2000 in Nederland te vinden.