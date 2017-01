Opening Thialf: "We maken er een hele mooie dag van"

Koning op schaatsen?

Koning Willem-Alexander is een sportieve vent, maar het is niet afgesproken dat hij de schaatsen zal onderbinden. "Maar je weet het nooit met het koninklijk huis, soms komen ze met verrassende optredens, dus wie weet, heeft hij de schaatsen toch mee." Bij de opening van het overdekte Thialf in 1986 heeft Willem-Alexander wel op schaatsen gestaan, toen met Hein Vergeer en Yvonne van Gennip. Alette van de Haar vormt met twee collega's het hart van de organisatie: "Wij zullen niet persoonlijk met de koning in gesprek, maar er is wel een moment ingepland wanneer hij ons even zal bedanken, dus dat is wel heel leuk."

Friese bocht

Thialf heeft zo langzamerhand een beroemde bocht, de Friese bocht. "We hebben een oproep gedaan om die bocht op deze dag zo vol mogelijk te krijgen en dat lijkt goed te lukken. We hebben al bijna duizend aanmeldingen van mensen die komen om de sfeer in de Friese bocht neer te zetten." Het publiek krijgt daarbij muzikale ondersteuning van blaaskapel 'De Utlopers' uit Sneek.

De Tien van Thialf

Door de jaren heen zijn er heel wat mensen die op een of andere wijzen van groot belang zijn geweest voor de baan, zoals schaatsers, ijsmeesters en vrijwilligers. Voor hen is er in het nieuwe Thialf een eerbetoon in de vorm van tien grote foto's, elk passende bij een thema. Bij die tien zitten onder anderen schaatsers als Tonny de Jong, Rintje Ritsma, Anni Friesinger, Sven Kramer, Ireen Wüst en ijsmeester Beert Boomsma. "De Tien van Thialf zien er echt heel prachtig uit, echt een blikvanger in het nieuwe stadion."

Koninklijk rondje Thialf

"De koning en onze gasten krijgen eerst een prachtige show te zien, misschien niet zo groot als een opening van bijvoorbeeld de Olympische Spelen, maar wel met spektakel in beeld, geluid en licht." De officiële opening bestaat uit het startschot dat de koning geeft voor een shorttrackwedstrijd. Daarna maakt hij een rondje door de ruimten van de atleten en over de baan en dan vanzelf bij de Friese bocht langs. Om 15.30 uur is het officiële gedeelte klaar en dan beginnen de gewone trainingen van de toppers en talenten uit het gewest Fryslân. En volgens Aletta blijft het daarna zeker nog lang gezellig in Thialf.