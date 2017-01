Jubileum voor buurtzorg Dantumadiel: nog steeds groei

Cliënten die de buurtzorg iets willen geven voor het jubileum, wordt gevraagd om lang houdbaar voedsel mee te nemen voor de Voedselbank. ‘’Wij hoeven niet zo nodig met tien bossen bloemen naar huis. Wij vinden het belangrijker om een ander te helpen’’, zegt buurzorgster Nynke de Vries.

Tevreden cliënten

De klanten van de buurtzorg in Feanwâlden zijn erg tevreden met de organisatie. ‘’Altijd bereikbaar en als het nodig is zijn ze er zomaar’’, zegt Hennie Veenstra (88). Mevrouw Veenstra heeft niet veel kracht in haar armen en is ook half blind. Ze wordt elke dag door een medewerker van buurtzorg uit bed gehaald en aangekleed en ’s avonds ook weer op bed geholpen. Op de jubileumdag haalt haar kleinklind Nynke de Vries, die ook bij Buurtzorg werkt, haar van bed. Nynke doet meer dan aankleden en wassen, maar neemt ook de tijd voor een kopje thee en een praatje.

Ankje van der Werf (79), ook uit Feanwâlden, is een paar keer gevallen. Vanwege haar gebroken schouder kan ze nu haar steunkousen niet meer zelf aantrekken. Buurtzorg helpt, maar wel vrouw Van der Werf ook leren om dit weer zelf te doen, zodra ze daar weer fit genoeg voor is. Ook mevrouw Van der Werf is positief over de hulp, die ingeschakeld werd door de huisarts.

Drie teams

De buurtzorg begon in Dantumadiel heel kleinschalig aan de keukentafel met vier verpleegkundigen. Inmiddels zijn er drie teams actief in de gemeente; Dantumadiel-Oost, -Zuid en –West. Elk team bestaat uit ongeveer zes verpleegkundigen, aangevuld met enkele oproepkrachten, en is zelfsturend. Het gevolg van deze aanpak is dat de vaste cliënten alleen maar vertrouwde gezichten over de vloer krijgen. ‘’Onze teams moeten vooral niet groter worden’’, vertelt Nynke de Vries. ‘’Dit is mooi; wij kennen de mensen, wij hebben goede contacten met andere hulpverleners als huisartsen, en de mensen kennen ons.

Populair

Buurtzorg is de laatste jaren overal in Nederland heel snel gegroeid. In 2009 waren er ongeveer 180 teams, maar nu zijn dat er al bijna 800. Vooral de lage overheadkosten maken het concept populair. De meeste medewerkers zijn zelf ook blij met het zelf verdelen van het werk. Ook andere organisaties, zoals politie en vele banken, kijken met belangstelling naar de werkwijze van Buurtzorg. Ook in vele andere Europese landen is belangstelling voor het concept.