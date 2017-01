De brandweer van Leeuwarden is donderdagnacht uitgereden voor een brand in een studentenhuis aan de Oostergrachtswal. Omdat niet duidelijk was of er nog personen in het huis waren, heeft de brandweer opgeschaald naar een middelbrand. Toen ze bij het huis aankwamen, hadden ze het vuur snel onder controle.

Omdat er aardig wat rookontwikkeling was, hebben de brandweerlieden de woning geventileerd. Het bleek dat er verder geen mensen in de woning aanwezig waren.