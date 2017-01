Cambuur in halve finale KNVB Beker tegenover AZ

SC Cambuur moet het in de halve finale van de KNVB Beker opnemen tegen AZ. De Leeuwarders spelen uit in Alkmaar. Dat is de uitkomst van de loting, die donderdag na de laatste kwartfinale tussen Vitesse en Feyenoord was. Die wedstrijd werd met 2-0 gewonnen door Vitesse. De andere halve finale is tussen Sparta en Vitesse. De wedstrijden worden eind februari of begin maart gespeeld. De precieze datum moet nog worden bepaald.