Nieuw Thialf is "prachtige hal, maar graag wat minder luid"

Tjeerd is ook blij met de nieuwe ijshal en "bovenal, de schaatsers zijn er tevreden mee en daar doe je het voor."

Ook in het nieuwe Thialf klinkt de bel goed. En dat is maar goed ook, want het luiden van de koperen bel is een belangrijke zaak. "Ook na de 500 meter mogen we bellen, maar op de drie, vijf en zeker tien kilometer is het nog belangrijker. De schaatsers vergeten dan sneller in welke ronde ze zitten", aldus Tjeerd.

De mannen zijn nog lang niet klaar met bellen in Thialf en blijven zolang het kan nog aan het touwtje trekken.