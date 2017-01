VC Sneek rekent af met US Amsterdam en bereikt bekerfinale

De volleybalvrouwen van VC Sneek staan in de finale van de beker. De vrouwen van Sneek moesten donderdag in het tweede deel van de halve finale afrekenen met US uit Amsterdam. De thuiswedstrijd in Sneek werd vorige week gewonnen door de thuisploeg. Daardoor zou de uitwedstrijd makkelijk moeten zijn, maar in de eerste set had Sneek het moeilijk.