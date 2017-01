Beyers Naudé erkend als 'Verrijkt VWO' door ministerie

Christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden heeft van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het predikaat 'Verrijkt VWO' gekregen. De school had een aanvraag voor het predikaat gedaan. Daarop is de school door het ministerie getoetst. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een advies uitgebracht aan de minister. De minister heeft het advies overgenomen.

Het Beyers Naudé is de tweede school in Fryslân die de titel 'Verrijkt VWO' heeft gekregen. Het Stellingwerf College in Oosterwolde is de andere.