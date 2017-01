Aggie Walsma wint 1000 meter op Weissensee

Schaatser Aggie Walsma van Bolsward heeft op de Weissensee in Oostenrijk de 1000 meter gewonnen. Birgit Witte uit Almere werd tweede op het natuurijs. De derde plaats was voor Roza Blokker uit Zaandijk. Na twee dagen met veel zon op de Weissensee, was het donderdag harstikke koud met een beetje sneeuw.