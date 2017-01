Plannen klooster Schiermonnikoog vallen niet goed

Centraal in het ontwerp staat de gebedsruimte. Dat deel van het gebouw krijgt een toren van bijna veertien meter hoog en dat is een opvallend punt middenin de natuur. Maar dat is hoe de mensen het willen hebben, zo zegt Broeder Alberic, tegen RTV Noord.

Natuurlijke materialen

Om it bidplak hinne komme njoggen romtes foar de mûntsen sels. Der kinne mear romtes bymakke wurde, ta maksimaal trettjin of fjirtjin. It is de bedoeling dat der safolle mooglik natuerlike materialen brûkt wurde by de bou, en dat de bygebouwen sinnepanielen krije. Dochs binne guon omwenners net te sprekken oer de plannen.

"Van de zotte"

RTV Noord praatte bij de bijeenkomst over de plannen ook met Groninger Rense Mandema. Hij heeft al jaren een vakantiehuisje op het eiland. "Het is niet alleen bizar dat de gemeente mee lijkt te willen werken aan de bouw van een klooster, op deze locatie waar door niemand gebouwd mag worden," zo zegt de Groninger. "Maar dat daar een toren van veertien meter bovenuit steekt, is pas echt van de zotte!"

2018

Als alles goed gaat, zijn alle vergunningen aan de eind van dit jaar klaar en kan komend jaar begonnen worden met de bouw. Eind 2018 zouden de monniken dan in hun nieuwe klooster kunnen wonen.