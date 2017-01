Dokkumse moet de cel in voor drugsverkoop

Een 27-jarige vrouw uit Dokkum heeft 51 dagen celstraf opgelegd gekregen voor het verkopen van drugs. Ze heeft ook 270 dagen gevangenisstraf voorwaardelijk gekregen. De vrouw heeft anderhalf jaar lang wiet en hasj verkocht aan de jeugd in Dokkum. Zelf woonde ze toen ook in de stad. Ook had ze xtc en speed in de aanbieiding