Ooit was het gewoon een ijsbaan, maar nu is het één van de modernste ijsstadions van de wereld. Thialf in Heerenveen wordt vrijdag na een grote vebrouwing officieel geopend door koning Willem-Alexander. Maar dat is niet de eerste (her)opening. Thialf maakte door de jaren heen heel wat metamorfoses door. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het ijsstadion.