Leeuwarden is in 2018 gastheer van de Europese Watertech-week. In die week komen specialisten en bedrijven uit de hele wereld naar Fryslân om over watertechnologie en de waterproblematiek te praten en om zaken te doen.

Dat heeft burgemeester Ferd Crone donderdag bekend gemaakt op het Waterlink congres in het WTC. De watertech-week van 2018 wordt gehouden van 24 tot en met 27 september.