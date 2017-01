VIDEO: Rijschoolhouder helpt 1500 mensen aan rijbewijs

Zijn auto was zijn huiskamer, maar ook zijn biechtstoel. Ruurd Mosselaar uit Franeker houdt na 48 jaar op als rijinstructeur. Mosselaar is nu 70 jaar. Hij schat dat hij elk jaar ongeveer 1500 leerlingen aan een rijbewijs heeft geholpen. Van alle leerlingen heeft hij een pasfoto bewaard en ingeplakt. Inmiddels is Mosselaar aan zijn 33ste auto toe.