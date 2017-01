Celstraf geëist tegen man uit Wijnjewoude voor inbraken

Tegen een man uit Wijnjewoude is voor de rechtbank in Assen tien maanden cel geëist, vanwege een reeks inbraken en vernieling. De man zocht steeds hetzelfde slachtoffer op: een oudere man uit Koekange. De twee hebben in het verleden ruzie gehad en volgens de man uit Wijnjewoude had de andere man hem veel onrecht aangedaan. Daarom wilde hij wraak nemen.

Het slachtoffer was zo bang dat hij niet meer thuis durfde te slapen. De verdachte heeft volgens zaakkundigen psychische problemen en zou moeten worden behandeld.