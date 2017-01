De dierenbescherming heeft vorige week in Opsterland vier katten in beslag genomen die in konijnehokken gehouden werden. De hokken waren smerig en de katten werden niet goed verzorgd, één ervan had zijn voetzolen helemaal kapot.

De dierenbescherming was er een dag eerder ook al geweest en de eigenaars gewaarschuwd dat ze de dieren beter moesten verzorgen. Ze kregen ook de opdracht een dierenarts te laten komen. Toen bleek dat dit niet was gedaan, zijn de katten meegenomen.