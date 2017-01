Snoepfabriek Fortuin in Dokkum wil het bedrijf Senzora Confectionery in Deventer overnemen. Senzore is onder andere bekend van de Tiger-pepermunt. Met de overname ontstaat volgens beide bedrijven een compleet aanbod aan snoepgoed, zoals pepermunt, vruchtenhartjes en salmiaksnoepjes.

Senzora produceert behalve snoepgoed ook wasmiddelen, maar ziet h et niet meer zitten om met beide door te gaan. De overname is waarschijnlijk in juli helemaal rond.