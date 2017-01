De politie heeft tien tips binnengekregen over de schietpartij van drie weken geleden op het parkeerterrein bij ijsstadion Thialf in Heerenveen. De zaak kreeg dinsdagavond aandacht in het programma Opsporing Verzocht. Daar werd ook de volledige naam bekendgemaakt en een foto van de verdachte getoond.

Bij de schietpartij raakte Clafisdirecteur Bert Jonker gewond aan z'n hand. De politie gaat de tips verder onderzoeken.