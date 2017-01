Fries raakt vast in spouwmuur op vlucht voor politie

Een 24-jarige man uit Franeker is op zijn vlucht voor de politie vast komen te zitten in de spouwmuur. De politie zocht hem, omdat hij nog 90 dagen de cel in moet. Woensdagmiddag vielen ze een huis in Vlaardingen binnen, waarvan ze dachten dat hij zich er had verstopt. Ze vonden hem echter niet. De man was er wel, maar had zich verstopt in de spouwmuur en kon daar niet meer weg komen.

De vrouw die hem onderdak gaf heeft uiteindelijk de politie om hulp. De brandweer heeft hem uiteindelijk bevrijd. De man zit weer vast, nu in de cel.