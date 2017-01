Unieke vondst: de onderduikadministratie van Sneek

De volledige onderduikadministratie van Sneek lag achter het orgel van de kerk van Burgwerd. De papieren zijn naar het historisch centrum Tresoar in Leeuwarden gebracht en daar spreken ze van een unieke vondst. Het gaat om ongeveer 15.000 kaarten uit de Tweede Wereldoorlog, waar alle gegevens van zo'n 2000 onderduikers in Sneek op staan. Na de oorlog zijn de kaarten verstopt in de kerk van Burgwerd.

Volgens Otto Kuipers van Tresoar is het een unieke vondst, omdat per persoon meerdere kaarten aangemaakt zijn, waar alles op staat.