Genoeg openbare toiletten in Leeuwarden

In Leeuwarden kunnen mensen met darmproblemen goed terecht. Leeuwarden staat namelijk op de derde plaats van de lijst met meest gastvrije toiletgemeenten. Dat zegt de Maag Lever Darm Stichting. Er is één openbaar toilet per 3.000 inwoners. Dan gaat het om toiletten die aangemeld zijn bij de app HogeNood. Op die app kunnen mensen zien welk toilet het dichtst in de buurt is.