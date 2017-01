Boeren én milieuclub in actie voor betere melkprijs

De milieuclub begrijpt dat boeren alleen maar kunnen investeren in een milieuvriendelijke manier van produceren, als ze een 'eerlijke prijs' krijgen voor de melk. Milieudefensie beschouwt 37 cent per liter sinten als een minimumprijs. Om de boeren in staat te stellen om milieuvriendelijk te werken en ook rekening te houden met de weidevogels, zou er eigenlijk nog 4 cent bovenop moeten. Voor een houdbare melkproductie zou 41 cent een redelijk prijs zijn, zo vinden de organisaties.

De melkprijs is deze maand 34,5 eurocent, in de zomer was het maar 25 cent. Die prijs ligt volgens landbouweconomen ver onder kostprijs en is voor veel boeren niet vol te houden. Veel boeren vinden dat de supermarkten geen 'eerlijke prijs' betalen en maken zich druk over de zogenaamde 'macht van de supermarkt'. Het lukt boerenorganisaties tot nu toe niet om daar door heen te breken, maar nu willen boeren én milieuactivisten proberen om samen de supermarkten aan te pakken. De partijen zullen eerst met de supermarkten in gesprek te gaan, maar als dat niets oplevert volgen er in de loop van dit jaar acties.

Er is al in actiewebsite waar mensen die mee willen doen aan toekomstige acties, zich kunnen melden.