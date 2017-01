''Brandganzen moeten eerder terug naar de poolcirkel''

Brandganzen zouden in de winter sneller terugmoeten naar de broedplaatsen in de poolcirkel, om te voorkomen dat ze hier bij ons teveel schade veroorzaken. Dat is een van de ideeën waar boeren, jagers, natuurorganisaties en de provincie over praten. De provincie wil niet meer zoveel geld uitgeven aan het vergoeden van de schade. En dan moeten er oplossingen komen.