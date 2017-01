De politie in Leeuwarden heeft donderdagavond een 32-jarige Pool aangehouden, die ingebroken had in een viswinkel aan de Tuinen. Getuigen belden de politie naday ze gezien hadden dat de man een ruit vernielde en naar binnen ging. Door het goede signalement kon de politie de man even later op de Tweebaksmarkt aanhouden.

De man had zichzelf verwond aan het glas en moest eerst in het ziekenhuis behandeld worden.