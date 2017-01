Jan Smink: ''Tevreden, maar had wel wat meer gehoopt''

''Maximale''

''Twee jaar geleden waren wij negend,'' zegt Smink. ''Nu zijn we elfde geworden, met maar twee punten verschil op de nummer negen. Toch zijn we tevreden. Van alle landen hebben wij een van de laagste budgetten. Eigenlijk is zo'n positie het maximaal haalbare.''

''Zit er alweer op''

Voor het Nederlandse team verliep de wedstrijd verder goed, op één puntje na. ''Er ging een warmtelamp kapot,'' zo vertelt de man uit Wolvega. ''Daarmee hebben wij wel wat tijd verloren, maar alles kwam toch nog goed. Je leeft er zo'n tijd naartoe en nu zit de Bocuse d'Or er alweer op.''