"Die gemiste kans schoot nog wel even door mijn hoofd"

Frustratie

"Aan het spel ligt het niet", zei Marzo verder. Hij doelde daarmee op de kansen die SC Heerenveen creëerde. "Zelfs na de 1-0 kon het nog. We wisten zelf van de wedstrijd tegen PSV afgelopen zondag dat het mogelijk is om in de laatste paar minuten twee keer te scoren."

Toch lukte dat niet. Frustratie was ook dat het doelpunt van AZ weer uit een standaardsituatie viel. "Daar moeten we wel wat aandacht aan besteden", vond Marzo.

"Hadden moeten winnen"

Trainer Jurgen Streppel vond dat zijn ploeg had moeten winnen. "Ik heb wel genoten van het voetbal dat mijn ploeg liet zien en ik ben erg ontevreden over het verlies. We hadden veel vaker de trekker moeten overhalen. En als je dan hoort welke ploegen nog in de beker zitten, is dit wel extra zuur."