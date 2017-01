Monteiro: "Ik wilde die penalty zo snel mogelijk nemen"

"Keeper telkens naar rechts"

Voor Farshad Noor was de opluchting extra groot. Nadat Utrecht twee penalty's had gemist, kon hij de beslissende strafschop scoren. Maar ook hij miste. "Dan loop je wel met een kutgevoel terug naar de groep. Gelukkig vingen ze me heel goed op."

Hoe anders was dat voor Jamiro Monteiro, die uiteindelijk de beslissende penalty scoorde. "Supermooi om mee te maken. Het was een heel eind van de middencirkel naar de penaltystip. Ik liep er snel heen, wilde de penalty ook zo snel mogelijk nemen."

Monteiro had goed op de Utrecht-keeper gelet. "Hij dook elke keer naar rechts, dus ik wist dat ik hem links in wilde schieten. En dat lukte."

"Geluk afgedwongen"

Voor keeper Leonard Nienhuis was de penaltyserie ook heel spannend. "Als je dan ziet dat Noor mist, dan ga je wel bijna door de grond. Maar we hebben het geluk denk ik wel een beetje afgedwongen."

Trainer Sipke Hulshoff kon niet anders dan trots zijn op zijn ploeg. "We zitten in een mooie opwaartse spiraal. Na de gelijkmaker van Utrecht kwam het aan op mentaliteit. Toen Utrecht in de verlenging twee grote kansen miste, wist ik: 'nu pakken we hem'. En gelukkig was dat ook zo."