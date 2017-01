SC Heerenveen gaat onderuit in de beker tegen AZ

De eerste helft waren er wat kansen over en weer. Reza Ghoochannejhad zette Martin Ødegaard - die voor het eerst in de basis stond - vrij voor de keeper, maar de Noor miste. Daarna kreeg ook AZ een paar goede kansen, maar zowel Wout Weghorst als Ben Rienstra schoot mis. Bij rust stond er dan ook een 0-0 tussenstand op het scorebord.

Kans Marzo

De spelers van Heerenveen kregen in de tweede helft opnieuw een paar mogelijkheden om de openingstreffer te maken. Sam Larsson en Arber Zeneli probeerden het van afstand, maar beide aanvallers schoten de bal over. Stefano Marzo kreeg na 68 minuten dé kans op de 1-0 voor SC Heerenveen. De Belgische verdediger kon vrij inschieten uit de rebound, nadat AZ-keeper Sergio Rochet de bal losliet, maar Marzo was veel te wild en schoot over.

Terwijl Heerenveen dicht bij de openingstreffer was, viel de goal aan de andere kant. AZ kreeg een hoekschop, die werd ingekopt door Luckassen. Die stond helemaal vrij bij de tweede paal en maakte de 1-0 voor AZ.

Diezelfde Luckassen kreeg twee minuten na de openingstreffer ook een goede mogelijkheid op de 2-0. Hij speelde zichzelf knap vrij en kwam alleen op Heerenveen-keeper Erwin Mulder af, maar Luckassen kon het hoofd niet koel houden en schoot over.

Daardoor bleef het 1-0 voor AZ.