Tuchtcollege: "Huisarts handelde wel goed"

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vindt dat een huisarts uit Heerenveen niets kan worden verweten dat die een herseninfarct over het hoofd heeft gezien. De patiënt was na de tuchtrechter gestapt omdat hij vindt dat de huisarts niet een goede diagnose had gesteld.

Ook vindt hij het niet kunnen dat de arts niet voor vervoer naar het ziekenhuis had gezorgd en dat de arts een nieuwe huisarts had geïnformeerd over de gang van zaken bij het herseninfarct. Het tuchtcollege is het daar echter niet mee eens.