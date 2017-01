Cambuur voor de eerste keer naar halve finale in de beker

Een van de bepalende momenten was in de 75ste minuut. Toen gaf scheidsrechter Pol van Boekel een penalty aan FC Utrecht, maar de videoscheidsrechter trok dat besluit in twijfel. Het was voor het eerst dat de videoscheidsrechter naast het voetbalveld zat. Na het zien van de beelden gaf Van Boekel uiteindelijk geen penalty.

De beginfase was volledig in evenwicht. Er gebeurde niet veel in Stadion Galgenwaard. De eerste keer dat Leonard Nienhuis moest ingrijpen, was na bijna een half uur voetballen. De Cambuur-keeper kon een schot van Yassine Ayoub tot hoekschop verwerken. Daaruit maakte Utrecht de openingstreffer en die werd gemaakt door uitgerekend oud-Cambuurspeler Leeuwin. Hij kopte de 1-0 binnen.

Richairo Zivkovic had de score voor rust kunnen verdubbelen voor Utrecht, maar Robbert Schilder kon de bal van de lijn halen. Voor Cambuur was Martijn Barto gevaarlijk, maar Utrecht-doelman David Jensen kon het schot keren.

Penalty voor Cambuur

In de tweede helft was het een vliegende start voor Cambuur. Al na een minuut kreeg de ploeg van trainer Sipke Hulshoff een penalty, nadat Ayoub Barto onderuit haalde in binnen de 16 meter. Bakker schoot de strafschop binnen: 1-1. Utrecht leek daarna weer op voorsprong te komen, maar Marvin Peersman kon de bal van de lijn halen.

Na 67 minuten zette Barto Cambuur op voorsprong. Hij kopte de rebound binnen nadat een kopbal op de paal belandde.

Videoschiedsrechter: geen penalty

In de slotfase leek Utrecht een perfecte kans te krijgen om op gelijke hoogte te komen. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf namelijk een strafschop. Maar dat besluit trok de scheidsrechter weer in, nadat hij via de videoscheidsrechter de beelden had bekeken.

Van Boekel raadpleegt voor het eerst de videomonitor en geeft toch geen strafschop bij FC Utrecht - SC Cambuur. #primeur — KNVB (@KNVB) January 25, 2017

Tien minuten voor tijd kwam Cambuur opnieuw goed weg, want een schot van Nacer Barazite raakte de paal. Toch viel een minuut voor tijd de 2-2. Giovanni Troupée kopte de gelijkmaker binnen. Daardoor moesten beide ploegen een verlenging spelen.

Kansen voor Utrecht

Daarin kreeg Sébastien Haller de beste mogelijkheid. Hij kwam alleen af op Nienhuis, maar zijn inzet ging naast de goal. Xander Houtkoop was met een vrije trap gevaarlijk voor Cambuur, maar Jensen kon een goal voor Cambuur voorkomen. Kristoffer Peterson was in de tweede helft van de verlenging nog dicht bij een doelpunt, maar de lat stond in de weg.

Dus moesten penalty's de beslissing brengen. Oud-Cambuurspeler Ramon Leeuwin, Willem Jansen en Kristoffer Peterson misten voor de thuisploeg, Houtkoop, Farshad Noor misten voor de Leeuwarders. Voor Cambuur namen verder Erik Bakker, Robert Schilder, Jergé Hoefdraad, Marvin Peersman, Martijn Barto, Stefano Lilipaly en Jamiro Monteiro een penalty.