Gemeente: "Kunnen niets meer doen voor schapenhoeder"

Er is niets meer te veranderen aan de aanbesteding van de nieuwe schapenhoeder in het Groene Stergebied in Leeuwarden. Dat schrijft het college van b. en w. van Leeuwarden in reactie op de vragen van de PvdA-fractie. Het contract van Sam Westra, de huidige hoeder, kon niet verlengd worden.

Daarom werd er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven door de gemeente. Daarbij werd de prijs-kwaliteitverhouding van de verscheidene kandidaten met elkaar vergeleken. De nieuwe schapenhoeder kwam daarbij sterker voor de dag dan Sam Westra.