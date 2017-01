Fryslân tikt Arriva niet op de vingers, Groningen wel

De spoorlijnen Leeuwarden-Groningen (31 procent) en Leeuwarden-Stavoren (30 procent) blijven achter.

Niet met de vuist op tafel

Fryslân slaat echter niet met de vuist op tafel richting Arriva. De vervoersmaatschappij haalt de cijfers net niet in de vakantieperiode en dan is het veel minder druk in de trein.

In Groningen zijn er minder conducteurs in de treinen. Daar wil het provinciebestuur zo snel mogelijk opheldering over de cijfers van 2015 en 2016. Ook Fryslân is nieuwsgierig naar.